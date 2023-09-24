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«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 15:00 мск

«Реал Сосьедад» — «Хетафе»: текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги начнётся в 15:00 мск
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Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 6-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Хетафе». Матч пройдёт на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Луис Пулидо Сантана. Его ассистенты — Хосе Карлос Эскуэла Мело и Игнасио Алонсо Лопес.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания - Примера . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Не начался
Хетафе
Хетафе
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В минувшем сезоне испанского чемпионата команды встречались дважды: в 5-м туре «Хетафе» обыграл «Реал Сосьедад» со счётом 2:1, а в 28-м туре победу одержали бело-голубые со счётом 2:0.

После пяти туров нынешнего розыгрыша испанского чемпионата «Реал Сосьедад» набрал 6 очков и располагается на 12-й строчке турнирной таблицы. В свою очередь, после аналогичного количества игр в Ла Лиге «Хетафе» набрал 7 очков и занимает 7-е место.

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