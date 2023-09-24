Источник: домашний стадион «Спартака» получит название «Лукойл Арена» с 1 января 2024 года
Поделиться
Стадион, где проводит домашние матчи московский «Спартак», будет называться «Лукойл Арена» с 1 января 2024 года. Об этом сообщил «РБ Спорт».
По сведениям источника, с нового года нейминг стадиона «Открытие Банк Арена» будет изменён. Договор с брендом «Открытие Банк» заканчивается, продлён он не будет. Стадион переименуют в «Лукойл Арену» — нейминг совпадёт с брендом владельца клуба. Переименование произойдет с 1 января 2024 года.
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков за девять матчей. Лидируют самарские «Крылья Советов» (18). В ближайшем матче «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» 1 октября.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
13:40
-
13:36
-
13:32
-
13:30
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:33
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:48
-
11:47
-
11:42
-
11:36
-
11:26
-
11:25
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
11:00
-
10:38
-
10:32
-
10:30
Партнерский контент