Источник: домашний стадион «Спартака» получит название «Лукойл Арена» с 1 января 2024 года

Стадион, где проводит домашние матчи московский «Спартак», будет называться «Лукойл Арена» с 1 января 2024 года. Об этом сообщил «РБ Спорт».

По сведениям источника, с нового года нейминг стадиона «Открытие Банк Арена» будет изменён. Договор с брендом «Открытие Банк» заканчивается, продлён он не будет. Стадион переименуют в «Лукойл Арену» — нейминг совпадёт с брендом владельца клуба. Переименование произойдет с 1 января 2024 года.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков за девять матчей. Лидируют самарские «Крылья Советов» (18). В ближайшем матче «Спартак» встретится с «Крыльями Советов» 1 октября.