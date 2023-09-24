Источник: в Зимнем Кубке РПЛ планируют сыграть «Спартак» и «Ростов»

Московский «Спартак» и «Ростов» планируют принять участие в Зимнем Кубке РПЛ, который пройдёт в ОАЭ. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, дата проведения турнира — с 1 по 15 февраля будущего года. Турнир пройдёт в формате четырёх команд. Кроме российских клубов, в нём с большой долей вероятности выступят два клуба из ОАЭ. Если они не смогут сыграть, рассматриваются варианты с приглашением к участию ещё двух российских команд — екатеринбургского «Урала» и «Сочи».

Напомним, в феврале 2023 года Зимний Кубок Российской Премьер-Лиги также проходил в Объединённых Арабских Эмиратах. По итогам турнира победу одержал «Спартак», вторым стал «Краснодар». Третье место занял «Сочи», а «Ростов» стал последним.