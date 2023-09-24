Франко Камоцци: надеюсь, после трёх побед «Спартак» вышел из неудачной серии

Франко Камоцци, бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна, высказался о последних результатах красно-белых. «Спартак» одержал три победы подряд в матчах с «Сочи» (1:0), «Пари Нижний Новгород» (в Фонбет Кубке России — 3:0) и «Динамо» (1:0).
«Я надеюсь, что «Спартак» вышел из неудачной серии после трёх побед. Кто знает, будет ли «Спартак» бороться за первое место? Но я на это надеюсь», — сказал Камоцци в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Гильермо Абаскаля набрала 16 очков за девять матчей. Лидируют самарские «Крылья Советов» (18). В ближайшем матче, который состоится 1 октября, «Спартак» встретится именно с «Крыльями Советов».
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