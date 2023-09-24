Агент: уход Барриоса из «Зенита» зимой абсолютно невозможен

Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, что колумбийский футболист не уйдёт из клуба этой зимой.

«Независимо от того, какие предложения по Вильмару поступят зимой, мы не будем их рассматривать. Он хочет завоевать ещё один титул с «Зенитом». Уход Барриоса из клуба зимой абсолютно невозможен», — приводит слова Поссо Sport24.

Напомним, 31 августа «Зенит» объявил о продлении контракта с Вильмаром Барриосом. 29-летний футболист перешёл в клуб из Санкт-Петербурга зимой 2019 года из аргентинского «Бока Хуниорс» за € 15 млн. В составе сине-бело-голубых Вильмар пять раз стал чемпионом России, трижды выиграл Суперкубок, а также один раз стал обладателем Кубка страны.