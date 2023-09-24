Тренер «Арсенала» Артета — о Райсе: он необыкновенный, я удивлён его быстрой адаптацией

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета поделился мнением о полузащитнике лондонского клуба Деклане Райсе.
«Он необыкновенный. Он удивил меня с точки зрения того, как быстро адаптировался к команде. Деклан продолжает делать то, что делал последние несколько сезонов, и делает это экстраординарно», — приводит слова Артеты журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Райс принял участие в пяти матчах, в которых отметился одним голом. 24-летний полузащитник перешёл к «канонирам» из «Вест Хэма» минувшим летом. В составе «молотобойцев» Райс сыграл в 245 матчах, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач.
После пяти туров АПЛ «Арсенал» набрал 15 очков и на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице.
- 24 сентября 2023
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