Никита Баженов рассказал о важности проекта РФС «Футбол в школе»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Никита Баженов высказался на тему важности проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе».

«Я уже не первый раз амбассадор проекта «Футбол в школе». Ездили по всей стране. Были в Екатеринбурге и других городах. Это замечательная история. Спорт, футбол объединяют людей из разных городов, деревень и посёлков. Это правда история про объединение. Как бы пафосно это не звучало: здоровье нации — это очень правильное определение.

В детстве, чего-то похожего на проект «Футбол в школе» у нас не было. Были соревнования, но не такие. Сейчас всё масштабнее. У каждого своё время. Но я не жалуюсь», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.