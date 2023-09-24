Никита Баженов рассказал о важности проекта РФС «Футбол в школе»
Поделиться
Бывший полузащитник московского «Спартака» Никита Баженов высказался на тему важности проекта Российского футбольного союза «Футбол в школе».
«Я уже не первый раз амбассадор проекта «Футбол в школе». Ездили по всей стране. Были в Екатеринбурге и других городах. Это замечательная история. Спорт, футбол объединяют людей из разных городов, деревень и посёлков. Это правда история про объединение. Как бы пафосно это не звучало: здоровье нации — это очень правильное определение.
В детстве, чего-то похожего на проект «Футбол в школе» у нас не было. Были соревнования, но не такие. Сейчас всё масштабнее. У каждого своё время. Но я не жалуюсь», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
15:06
-
15:00
-
14:55
-
14:55
-
14:48
-
14:31
-
14:30
-
14:25
-
14:22
-
14:10
-
14:01
-
13:57
-
13:55
-
13:40
-
13:36
-
13:32
-
13:30
-
13:10
-
13:09
-
13:02
-
13:00
-
13:00
-
13:00
-
12:55
-
12:48
-
12:45
-
12:39
-
12:33
-
12:30
-
12:25
-
12:20
-
12:00
-
11:58
-
11:55
-
11:48
Партнерский контент