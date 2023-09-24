«Пари НН» — «Оренбург»: Зе Турбо отличился на 45-й минуте

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В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играют на стадионе «Нижний Новгород» в Нижнем Новгороде. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы). Счёт — 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 45-й минуте счёт сравнял нападающий «Пари НН» Зе Турбо после розыгрыша углового.

Ранее, на 28-й минуте, отличился защитник «Оренбурга» Матиас Перес с передачи Химми Марина.

«Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 11 очков за восемь матчей. «Оренбург» находится на 11-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).