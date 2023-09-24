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«Арсенал» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: стартовые составы команд на матч АПЛ
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Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч пройдёт на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд.

«Арсенал»: Рая, Уайт, Салиба, Магальянс, Зинченко, Райс, Виейра, Эдегор, Сака, Жезус, Нкетиа.

«Тоттенхэм»: Викарио, Порро, Ромеро, ван де Вен, Удогие, Биссума, Сарр, Мэддисон, Кулусевски, Сон, Джонсон.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Лондон
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков после пяти встреч. Столько же очков у «Тоттенхэма», но «шпоры» находятся на втором месте, превосходя «канониров» по разнице забитых и пропущенных мячей.

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