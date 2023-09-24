«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: стали известны составы команд на матч 6-го тура АПЛ

Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Его ассистенты — Мэттью Уилкс и Марк Скоулз. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стали известны стартовые составы команд на игру:
«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Мак Аллистер, Джонс, Собослаи, Салах, Нуньес, Диас.
«Вест Хэм Юнайтед»: Ареола, Цоуфал, Зума, Агер, Эмерсон, Уорд-Праус, Альварес, Соучек, Боуэн, Пакета, Антонио.
В минувшем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дважды обыграл «молотобойцев»: в первом круге чемпионата со счётом 1:0, а во втором — со счётом 2:1.
В последних пяти матчах во всех турнирах команда Юргена Клоппа одержала пять побед. «Вест Хэм Юнайтед» в последних пяти играх во всех турнирах одержал четыре победы и потерпел одно поражение.
После пяти туров «Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» после аналогичного количества матчей АПЛ набрал 10 очков и располагается на шестой строчке.
- 24 сентября 2023
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