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«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: стали известны составы команд на матч 6-го тура АПЛ

«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: стали известны составы команд на матч 6-го тура АПЛ
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Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Крис Кавана. Его ассистенты — Мэттью Уилкс и Марк Скоулз. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стали известны стартовые составы команд на игру:

«Ливерпуль»: Алисон, Гомес, Матип, ван Дейк, Робертсон, Мак Аллистер, Джонс, Собослаи, Салах, Нуньес, Диас.

«Вест Хэм Юнайтед»: Ареола, Цоуфал, Зума, Агер, Эмерсон, Уорд-Праус, Альварес, Соучек, Боуэн, Пакета, Антонио.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
1-й тайм
1 : 0
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Салах – 16'    

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дважды обыграл «молотобойцев»: в первом круге чемпионата со счётом 1:0, а во втором — со счётом 2:1.

В последних пяти матчах во всех турнирах команда Юргена Клоппа одержала пять побед. «Вест Хэм Юнайтед» в последних пяти играх во всех турнирах одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

После пяти туров «Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» после аналогичного количества матчей АПЛ набрал 10 очков и располагается на шестой строчке.

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