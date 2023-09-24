«Интер» с минимальным счётом обыграл «Эмполи» в матче Серии А
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Завершился матч 5-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Эмполи» и миланский «Интер». Команды играли на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи (Италия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Маттео Марченаро. «Интер» одержал победу со счётом 1:0.
Единственный мяч в матче забил защитник «Интера» Федерико Димарко, который отличился на 51-й минуте. Хозяева одержали пятую победу подряд в сезоне итальянской Серии А. Для «Эмполи» это, напротив, пятое поражение подряд — команда не набрала ни одного очка.
«Интер» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2023/2024. Команда Симоне Индзаги набрала 15 очков за пять матчей. «Эмполи» (0) находится на последней, 20-й строчке.
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