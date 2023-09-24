Мудрик — в стартовом составе «Челси» на матч 6-го тура АПЛ с «Астон Виллой»

Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 6-го тура Английской Премьер-Лиги между лондонским «Челси» и бирмингемской «Астон Виллой». Матч пройдёт на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом из Австралии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 мск.

Стали известны стартовые составы команд.

«Челси»: Санчес, Гюсто, Дисаси, Силва, Колвилл, Галлахер, Фернандес, Мудрик, Кайседо, Стерлинг, Джексон.

«Астон Вилла»: Мартинес, Конса, Динь, Кэш, Торрес, Камара, Макгинн, Луис, Диаби, Дзаньоло, Уоткинс.

«Челси» занимает 14-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Англии по футболу, набрав пять очков в пяти встречах. «Астон Вилла» находится на седьмой позиции с девятью очками.