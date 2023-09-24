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Андрей Червиченко: потенциально Бабич выглядит не хуже Жиго

Андрей Червиченко: потенциально Бабич выглядит не хуже Жиго
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Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о новичках команды: Тео Бонгонда и Срджане Бабиче.

«Новички Бонгонда и Бабич хорошо показывают себя в «Спартаке». Тео опять забил. Странно, что его не хватает на весь матч, но той пользы, что он приносит за 60 минут, вполне хватает. Бабич потихонечку включается и потенциально выглядит не хуже Жиго. Думаю, они с Джикией смогут сыграться и быть отличной парой сзади. Из-за своего роста Бабич может быть полезен даже впереди. Хороший, злой, как и все югославские футболисты, защитник. «Спартаку» осталось решить проблему справа в обороне, и будет совсем неплохо», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четериком.

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