Игрок «Реала» Винисиус не примет участия в матче с «Атлетико» из-за гастроэнтерита

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор не сыграет в предстоящем матче испанского чемпионата с «Атлетико». Об этом информирует Madrid Universal в своём «твиттере».
Сообщается, что у бразильского футболиста был обнаружен гастроэнтерит.
Напомним, сегодня, 24 сентября, в 6-м туре чемпионата Испании состоится матч «Атлетико Мадрид» — «Реал Мадрид». Игра пройдёт на стадионе «Цивитас Метрополитано». В качестве главного арбитра встречи выступит Хавьер Альберола Рохас. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
В нынешнем сезоне 23-летний футболист принял участие в трёх матчах Ла Лиги, в которых отметился тремя голами. В 3-м туре испанского чемпионата Винисиус получил травму бедра, после которой ещё не выходил на поле в составе «сливочных».
Полная трансляция матча испанской Примеры и хайлайты доступны в Okko.
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