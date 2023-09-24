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«Ростов» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

«Ростов» — ЦСКА: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне чемпионата России команды в матче первого круга сыграли вничью, со счётом 0:0, а во втором круге победу одержал ЦСКА — 4:1.

ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).

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