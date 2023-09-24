Шикунов: «Спартак» выгрыз победу в матче с «Динамо». Команда приятно удивила

Бывший футболист Александр Шикунов высказался о матче 9-го тура чемпионата России «Спартак» — «Динамо» (1:0).

«Игра «Спартака» очень понравилась. Со старта начались сюрпризы — команды показали свою трансферную политику, потому что вышли новые легионеры команд. Есть качественные футболисты. Очень приятно, что к нам всё же едут хорошие игроки. У «Динамо» хороший состав, но им нужно время. Они ещё не сыгранны, но индивидуально футболисты очень сильные. «Спартак» приятно удивил! Третья игра «на ноль», выстроенный состав. Пруцев провёл шикарный матч.

Конечно, «Спартаку» повезло. На победу наиграли, но у «Динамо» было много моментов. Селихов первый тайм всё тащил, Максименко вышел и вытащил второй тайм! Умница. «Динамо» не забило вчера три мяча точно. «Спартак» выгрыз победу в этом матче», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.