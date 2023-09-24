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«Краснодар» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00

«Краснодар» — «Урал»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 19:00
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Сегодня, 24 сентября, состоится встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Матч пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 19:00 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Урал
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом сезоне РПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Краснодар» одержал победу со счётом 3:1, а матч второго круга завершился с ничейным счётом — 1:1.

В данный момент краснодарцы делят первое место турнирной таблицы чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». У этих двух клубов по 18 очков. «Урал» находится на шестой позиции, набрав 14 очков в восьми играх.

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