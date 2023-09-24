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«Страсбург» минимально обыграл «Метц» во французской Лиге 1

«Страсбург» минимально обыграл «Метц» во французской Лиге 1
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Завершился матч 6-го тура французской Лиги 1 между «Метцем» и «Страсбургом». Встреча прошла на стадионе «Мунисипал Сейнт-Симфорьен» в Метце. Игру обслужила бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном (Уллен, Франция). «Страсбург» одержал победу над «Метцем» со счётом 1:0.

Единственный мяч был забит в конце второго тайма, на 83-й минуте матча: 19-летний полузащитник «Страсбурга» Хабиб Диарра отличился с передачи 18-летнего бразильца Габриэла Анжело, выступающего на правах аренды из лондонского «Челси».

Благодаря этой победе «Страсбург» поднялся на четвёртую позицию чемпионата Франции по футболу, набрав 10 очков после шести встреч. У «Метца» восемь очков, этот коллектив находится на девятой строчке.

Франция - Лига 1 . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 14:00 МСК
Метц
Метц
Окончен
0 : 1
Страсбург
Страсбург
0:1 Диарра – 83'    
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