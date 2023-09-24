Дьяков: Личка может привести команду к призовым местам. «Динамо» — претендент на медали

Бывший футболист Виталий Дьяков высказался о матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» — «Динамо» (1:0).

«В матче со «Спартаком» был атакующий состав, схема, но это не принесло плодов. Игра была равной, но быстрый гол повлиял. Но что Личка строит в «Динамо» — это интересно. Надо чуть-чуть ещё дать ему времени, результаты будут. Да, Личка может привести команду к призовым местам. «Динамо» — претендент на медали», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков после девяти матчей. «Динамо» находится на пятой строчке, заработав 15 очков. Лидируют «Крылья Советов» (18).