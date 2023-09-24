«Арсенал» — «Тоттенхэм»: хозяева открыли счёт на 26-й минуте

В эти минуты проходит встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 26-й минуте матча Букайо Сака открыл счёт и вывел «Арсенал» вперёд: «канониры» быстро вышли из обороны в атаку, Сака дошёл до штрафной и пробил — мяч задел ногу Ромеро и влетел в ворота «Тоттенхэма» — 1:0.
«Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков после пяти встреч. Столько же очков и у «Тоттенхэма», но «шпоры» находятся на втором месте, превосходя «канониров» по разнице забитых и пропущенных мячей.
- 24 сентября 2023
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