«Арсенал» — «Тоттенхэм»: хозяева открыли счёт на 26-й минуте

В эти минуты проходит встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 26-й минуте матча Букайо Сака открыл счёт и вывел «Арсенал» вперёд: «канониры» быстро вышли из обороны в атаку, Сака дошёл до штрафной и пробил — мяч задел ногу Ромеро и влетел в ворота «Тоттенхэма» — 1:0.

«Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков после пяти встреч. Столько же очков и у «Тоттенхэма», но «шпоры» находятся на втором месте, превосходя «канониров» по разнице забитых и пропущенных мячей.