«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: Салах открыл счёт в матче, забив гол с пенальти

В эти минуты идёт матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главным арбитром встречи выступает Крис Кавана. Его ассистенты — Мэттью Уилкс и Марк Скоулз. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:0 в пользу хозяев.

В быстрой контратаке Диас слева выполнил передачу на Нуньеса, тот покатил пяткой на Салаха, в которого в штрафной врезался Агер, в результате чего в ворота гостей был назначен пенальти. На 16-й минуте матча Салах мощно пробил с 11-метровой отметки в левый угол, а Ареола прыгнул в противоположную сторону.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дважды обыграл «молотобойцев»: в первом круге чемпионата со счётом 1:0, а во втором — со счётом 2:1.

В последних пяти матчах во всех турнирах команда Юргена Клоппа одержала пять побед. «Вест Хэм Юнайтед» в последних пяти играх во всех турнирах одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

После пяти туров «Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» после аналогичного количества матчей АПЛ набрал 10 очков и располагается на шестой строчке.