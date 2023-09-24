Никита Баженов рассказал о взаимодействии с футболистами «Спартака» в аренде

Бывший футболист Никита Баженов рассказал о взаимодействии с игроками московского «Спартака», которые находятся в аренде.
«Я занимаюсь русскими ребятами в аренде. За Шамаром и Бальде я смотрю и буду смотреть, но вся взаимосвязь с ними через спортивного директора. Со всеми остальными я на связи. За Зорина очень рад! Был на прошлой игре, когда они играли с «Неманом». Они выиграли 2:1, а Зорин забил победный.
У него была небольшая травма. Сейчас он уже приходит в себя — физически окрепший. Но есть ещё куда прибавлять. Зорин талантливый парень. Всё зависит от него. Главное, что он играет. Критерий моей работы заключается в том, чтобы максимальное количество минут ребята проводили на поле», — сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
19-летний полузащитник Даниил Зорин выступает на правах аренды за минское «Динамо».
- 24 сентября 2023
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