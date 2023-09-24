«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: гости сравняли счёт в матче

В эти минуты идёт матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главным арбитром встречи выступает Крис Кавана. Его ассистенты — Мэттью Уилкс и Марк Скоулз. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 1:1.

На 42-й минуте матча Антонио нашёл справа Цоуфала, Владимир с фланга здорово навесил в центр штрафной, а там Боуэн классно выпрыгнул и головой отправил мяч в левый нижний угол.

Ранее, на 16-й минуте матча, Салах открыл счёт в игре, забив гол с пенальти.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги «Ливерпуль» дважды обыграл «молотобойцев»: в первом круге чемпионата со счётом 1:0, а во втором — со счётом 2:1.

В последних пяти матчах во всех турнирах команда Юргена Клоппа одержала пять побед. «Вест Хэм Юнайтед» в последних пяти играх во всех турнирах одержал четыре победы и потерпел одно поражение.

После пяти туров «Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» после аналогичного количества матчей АПЛ набрал 10 очков и располагается на шестой строчке.