«Зенит» — «Локомотив»: Кассьерра открыл счёт на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте ударом головой мяч забил форвард «Зенита» Матео Кассьерра с подачи Вячеслава Караваева.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на девятой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).