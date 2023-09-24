«Зенит» — «Локомотив»: Кассьерра открыл счёт на 22-й минуте

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
На 22-й минуте ударом головой мяч забил форвард «Зенита» Матео Кассьерра с подачи Вячеслава Караваева.
«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на девятой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).
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