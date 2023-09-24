Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» — «Локомотив»: Кассьерра открыл счёт на 22-й минуте

«Зенит» — «Локомотив»: Кассьерра открыл счёт на 22-й минуте
Комментарии

В эти минуты проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречаются санкт-петербургский «Зенит» и московский «Локомотив». Команды играют на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Зенит» выигрывает со счётом 1:0. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Кассьерра – 22'     1:1 Глушенков – 60'    

На 22-й минуте ударом головой мяч забил форвард «Зенита» Матео Кассьерра с подачи Вячеслава Караваева.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на девятой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).

Материалы по теме
Вот это выход на замену! Глушенков наказал «Зенит» в главном матче дня в РПЛ. LIVE
Live
Вот это выход на замену! Глушенков наказал «Зенит» в главном матче дня в РПЛ. LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android