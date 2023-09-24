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«Зенит» — «Локомотив»: Глушенков сравнял счёт в матче

«Зенит» — «Локомотив»: Глушенков сравнял счёт в матче
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Сегодня, 24 сентября, проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 9-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
2-й тайм
1 : 1
Локомотив М
Москва
1:0 Кассьерра – 22'     1:1 Глушенков – 60'    

На 22-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра с подачи Вячеслава Караваева открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Во втором тайме, на 60-й минуте, Максим Глушенков смог сравнять счёт в матче — 1:1.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на девятой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).

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