«Зенит» — «Локомотив»: Глушенков сравнял счёт в матче

Сегодня, 24 сентября, проходит матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играют на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживает судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). Стартовый свисток прозвучал в 16:30 по московскому времени. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

На 22-й минуте нападающий «Зенита» Матео Кассьерра с подачи Вячеслава Караваева открыл счёт в матче, выведя хозяев вперёд. Во втором тайме, на 60-й минуте, Максим Глушенков смог сравнять счёт в матче — 1:1.

«Зенит» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за восемь матчей. «Локомотив» находится на девятой строчке, заработав 12 очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).