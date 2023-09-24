Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Атлетико Мадрид — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: Сака вывел хозяев вперёд

«Арсенал» — «Тоттенхэм»: Сака вывел хозяев вперёд
Комментарии

В эти минуты проходит встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Матч проводится на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
2 : 2
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
1:0 Ромеро – 26'     1:1 Мин – 42'     2:1 Сака – 54'     2:2 Мин – 55'    

На 51-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма». После удара Бена Уайта мяч попал в руку аргентинца Кристиана Ромеро. К одиннадцатиметровой отметке подошёл Букайо Сака, который был точен.

«Арсенал» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице АПЛ, набрав 13 очков после пяти встреч. Столько же очков и у «Тоттенхэма», но «шпоры» находятся на втором месте, превосходя «канониров» по разнице забитых и пропущенных мячей.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android