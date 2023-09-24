Колыванов: Карраскаль должен ставить планку выше, чтобы соответствовать уровню «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался об уровне игры колумбийского полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля.
«Карраскалю ещё работать и работать. Непросто говорить о его характеристиках. Он старался, работал, выполнял тренерские требования. Не больше и не меньше. Есть над чем работать, можно прогрессировать. Карраскаль должен ставить планку выше, чтобы соответствовать уровню «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
Напомним, «Динамо» 27 августа объявило о подписании контракта с футболистом из Колумбии сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год. В текущем сезоне РПЛ Карраскаль провёл за бело-голубых три матча и пока не забил ни одного мяча.
Прошлый сезон Карраскаль провёл в ЦСКА, за который сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.
- 24 сентября 2023
-
18:14
-
18:09
-
18:04
-
18:02
-
17:59
-
17:59
-
17:53
-
17:50
-
17:48
-
17:46
-
17:38
-
17:31
-
17:30
-
17:30
-
17:26
-
17:17
-
17:15
-
17:11
-
17:06
-
16:56
-
16:56
-
16:52
-
16:52
-
16:50
-
16:46
-
16:42
-
16:40
-
16:33
-
16:30
-
16:29
-
16:24
-
16:20
-
16:13
-
16:00
-
16:00