Колыванов: Карраскаль должен ставить планку выше, чтобы соответствовать уровню «Динамо»

Бывший нападающий московского «Динамо» Игорь Колыванов высказался об уровне игры колумбийского полузащитника бело-голубых Хорхе Карраскаля.

«Карраскалю ещё работать и работать. Непросто говорить о его характеристиках. Он старался, работал, выполнял тренерские требования. Не больше и не меньше. Есть над чем работать, можно прогрессировать. Карраскаль должен ставить планку выше, чтобы соответствовать уровню «Динамо», — сказал Колыванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

Напомним, «Динамо» 27 августа объявило о подписании контракта с футболистом из Колумбии сроком на четыре сезона с возможностью продления ещё на один год. В текущем сезоне РПЛ Карраскаль провёл за бело-голубых три матча и пока не забил ни одного мяча.

Прошлый сезон Карраскаль провёл в ЦСКА, за который сыграл 34 матча во всех турнирах, отметившись шестью голами и шестью результативными передачами.