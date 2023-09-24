Игрок «Пари НН» Босельи: РПЛ имеет очень хороший уровень. Рад, что согласился играть тут

Уругвайский полузащитник «Пари НН» Хуан Босельи прокомментировал победу в матче 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (3:1), а также рассказал о впечатлениях от чемпионата России.
«Спасибо команде за работу, результат сегодня — её следствие. Рад, что удалось забить. У меня нет определённого способа праздновать. Сколько голов хочу забить в РПЛ? Нет личных целей. Я хочу помочь команде добиться высокого места в таблице.
Уровень чемпионата России? Лига имеет очень хороший уровень. Не только футбол, но и в целом то, как тут всё устроено. Рад, что согласился играть тут.
Предстоящая игра с «Локомотивом»? Это известная и сильная команда, но она не единственная. Нам надо много работать и добиваться результата.
С кем советовался при переходе в Россию? Лично знаю Карраскаля. Он рассказал мне всё, мне тут всё нравится», — приводит слова Босельи «Матч ТВ».
- 24 сентября 2023
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