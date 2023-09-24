«Ливерпуль» — «Вест Хэм»: хозяева забили третий гол

В эти минуты идёт матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходит на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главным арбитром встречи выступает Крис Кавана. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. На момент выхода новости счёт 3:1 в пользу хозяев.

На 85-й минуте после подачи углового хозяева забили третий гол. Отличился Диогу Жота после скидки Вирджила ван Дейка.

Ранее, на 16-й минуте матча, форвард хозяев Мохамед Салах открыл счёт в игре, реализовав пенальти. На 42-й минуте Джаррод Боуэн восстановил равновесие, замкнув подачу Владимира Цоуфала. На 60-й минуте Дарвин Нуньес во второй раз вывел хозяев вперёд.

После пяти туров «Ливерпуль» набрал 13 очков и занимает третье место. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед» после аналогичного количества матчей АПЛ набрал 10 очков и располагается на шестой строчке.