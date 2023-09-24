Мор: «Спартак» обыграл «Динамо» не без везения, надо побеждать уверенно по игре

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор прокомментировал победу красно-белых в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Динамо» (1:0).

«Впечатления от дерби двойственные. С одной стороны, здорово, что «Спартак» победил, хорошо, что команда уже третью игру сыграла «на ноль», но всё равно есть ощущение, что это была игра не в силу своих возможностей. Всё-таки играли дома, и состав «Спартака» сильнее, чем у «Динамо», и скамейка, и потерь меньше. Поэтому хотелось бы увидеть более интересную игру, а эта победа всё же добыта в том числе и благодаря небольшому везению. У «Динамо» было очень много моментов, когда выручали Селихов и Максименко и когда мяч пролетал рядом с каркасом ворот.

Не слишком ли рано спартаковцы отдали инициативу? Имея в составе быстрых игроков, можно отойти назад для того, чтобы соперник большими силами пошёл вперед, – и ловить его на контратаках. Такой футбол имеет право на жизнь, к тому же у Промеса как раз и был такой момент в самой концовке, когда он выбегал к воротам. Но «Спартак» слишком легко давал бить по своим воротам. А если команда глубоко садится, играет на контратаках, нельзя давать сопернику столько шансов забить. Потому что удары динамовцев, повторюсь, были очень опасные. И это при том, что бело-голубые играли не основным составом, им очень не хватало Лаксальта и Фомина. И поэтому у них в центре поля всё разрушилось, а в атаке и обороне всё было очень хаотично, и игра команды явно была слабой. А в таком случае побеждать надо не только за счёт везения, но и уверенно по игре», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Напомним, после результата данного матча «Спартак» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 16 очков за девять матчей. «Динамо» же опустилось на пятую строчку, имея в своём активе 15 очков после девяти туров чемпионата.