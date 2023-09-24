Мор: у Джикии очень мало шансов получить время в «Спартаке». Бабич усилил, Дуарте прибавил

Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор оценил игру защитников красно-белых Срджана Бабича и Алексиса Дуарте, а также рассказал, какие сейчас перспективы в команде у капитана красно-белых Георгия Джикии, который последние матчи провёл на скамейке запасных.

«Бабич, безусловно, очень усилил команду, вопросов нет. А по поводу Дуарте – явных ошибок действительного у него стало меньше, он подтягивается. Я бы эту ситуацию сравнил с той, что была в «Краснодаре», когда Кайо прекратил «привозить», когда начал играть вместе с Алонсо. Ошибок стало меньше. Вот и здесь, возможно, Дуарте за такой короткий срок игры рядом с Бабичем прибавил. Хотя всё равно в игре с «Динамо» были погрешности – и сопернику отдавал, и во втором тайме терял так, что динамовцы доводили эти моменты до опасности и могли забить. И это было трижды подряд в течение нескольких минут. Задатки у Дуарте, безусловно, есть, но, когда он на поле, всё равно немножко боязно. Впрочем, Абаскаль в него так сильно верит, он может и раскрыться. Тренеру же всегда виднее.

Что теперь делать Джикии? Когда команда играет «на ноль», тем более три игры подряд, у центрального защитника очень мало шансов получить игровое время. Это нападающего можно выпустить на 15 минут, он забьёт гол и свои шансы на то, чтобы играть больше, повысит. А для центрального защитника важна стабильность на протяжении какого-то долгого времени. Я по себе знаю, если выпадаешь, потом сложно вернуться. Надо ждать своего шанса, а когда получишь его – играть ещё лучше. Но я всё равно не исключаю возможности, когда могут играть два левоногих, Дуарте и Джикия, совершенно спокойно, а Бабич играл бы правее. У него нормальная правая нога, большой проблемы не будет. И ещё я бы отметил, что в матче с «Динамо» «Спартак» впервые за долгое время сделал искусственный офсайд. Обычно такого не бывает, и все «вне игры» спонтанные. Но ни одна команда, которая на что-то претендует, не играет без того, чтобы не делать искусственный офсайд. Это делается для того, чтобы атакующие футболисты не бегали по 40 метров назад. Так вот, «Спартак» в последнее время этим вообще не занимался, что было очень большим пробелом. И вот вчера впервые за долгое время именно Дуарте вовремя сделал его. Правда, всего один раз, но тем не менее. Надеюсь, что со временем в этом компоненте «Спартак» прибавит. Кстати, при Джикии, который хорош, например, в отборе, приёмом искусственного офсайда команда вообще не пользовалась», — приводит слова Мора «РБ Спорт».