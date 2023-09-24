«Ростов» — ЦСКА: стали известны стартовые составы команд

В матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся «Ростов» и московский ЦСКА. Команды будут играть на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым (Москва). Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Стартовые составы команд:
«Ростов»: Песьяков, Мелёхин, Терентьев, Чернов, Вахания, Миронов, Мохеби, Глебов, Байрамян, Уткин, Голенков.
ЦСКА: Акинфеев, Келлвен, Гаич, Агапов, Мухин, Зделар, Мендес, Обляков, Файзуллаев, Чалов, Забалотный.
В прошлом сезоне чемпионата России команды в матче первого круга сыграли вничью, со счётом 0:0, а во втором круге победу одержал ЦСКА — 4:1.
ЦСКА занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 12 очков за восемь матчей. «Ростов» находится на 12-й строчке, заработав восемь очков. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляют «Крылья Советов» (18).
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