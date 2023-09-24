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«Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм» на своём поле

«Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм» на своём поле
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Завершился матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходил на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главным арбитром встречи выступил Крис Кавана. Итоговый счёт – 3:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте матча форвард хозяев Мохамед Салах открыл счёт, реализовав пенальти. На 42-й минуте Джаррод Боуэн восстановил равновесие, замкнув подачу Владимира Цоуфала. На 60-й минуте Дарвин Нуньес во второй раз вывел хозяев вперёд, а финальную точку поставил Диогу Жота, воспользовавшийся скидкой от Вирджила ван Дейка.

После шести туров «Ливерпуль» набрал 16 очков и вышел на второе место турнирной таблицы АПЛ. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед», набрав 10 очков, расположился на седьмой строчке.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Окончен
3 : 1
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Салах – 16'     1:1 Боуэн – 42'     2:1 Нуньес – 60'     3:1 Жота – 85'    
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