«Ливерпуль» переиграл «Вест Хэм» на своём поле

Завершился матч 6-го тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и лондонским «Вест Хэм Юнайтед». Матч проходил на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Главным арбитром встречи выступил Крис Кавана. Итоговый счёт – 3:1 в пользу хозяев.

На 16-й минуте матча форвард хозяев Мохамед Салах открыл счёт, реализовав пенальти. На 42-й минуте Джаррод Боуэн восстановил равновесие, замкнув подачу Владимира Цоуфала. На 60-й минуте Дарвин Нуньес во второй раз вывел хозяев вперёд, а финальную точку поставил Диогу Жота, воспользовавшийся скидкой от Вирджила ван Дейка.

После шести туров «Ливерпуль» набрал 16 очков и вышел на второе место турнирной таблицы АПЛ. В свою очередь, «Вест Хэм Юнайтед», набрав 10 очков, расположился на седьмой строчке.