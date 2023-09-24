«Краснодар» — «Урал»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

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«Краснодар» и «Урал» объявили стартовые составы команд на матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, который пройдёт на стадионе «ФК Краснодар». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовый состав «Краснодара»: Сафонов, Оласа, Алонсо, Тормена, Волков, Черников, Сперцян, Кривцов, Батчи, Кади, Кордоба.

Стартовый состав «Урала»: Помазун, Бевеев, Эмерсон, Филипенко, Артём Мамин, Мишкич, Сиссе, Егорычев, Дмитриев, Ишков, Шеттине.

В прошлом сезоне РПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Краснодар» одержал победу со счётом 3:1, а матч второго круга завершился с ничейным счётом — 1:1.

В данный момент краснодарцы делят первое место турнирной таблицы чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». У этих двух клубов по 18 очков. «Урал» находится на шестой позиции, набрав 14 очков в восьми играх.