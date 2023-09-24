«Арсенал» и «Тоттенхэм» не выявили победителя в дерби северного Лондона

Сегодня, 24 сентября, состоялась встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между двумя лондонскими коллективами — «Арсеналом» и «Тоттенхэмом». Команды играли на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» в Лондоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Робертом Джонсом. Финальный свисток зафиксировал ничью — 2:2.

На 26-й минуте матча «Арсенал» открыл счёт и вышел вперёд благодаря автоголу защитника Кристиана Ромеро. В конце первого тайма Сон Хын Мин сравнял счёт с передачи Джеймса Мэддисона. На 51-й минуте арбитр назначил пенальти в ворота «Тоттенхэма». После удара Бена Уайта мяч попал в руку аргентинца Ромеро. К одиннадцатиметровой отметке подошёл Букайо Сака, который был точен. «Тоттенхэм» смог отыграться сразу же после пропущенного мяча. На 55-й минуте Сон сравнял счёт. Этот гол стал вторым для капитана гостей в матче.

После этой игры в активе обеих команд стало по 14 очков. «Тоттенхэм» располагается на четвёртом месте, опережая «Арсенал» по дополнительным показателям.