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«Челси» проиграл «Астон Вилле» и опустился на 14-е место в АПЛ, не побеждая уже 3 матча

«Челси» проиграл «Астон Вилле» и опустился на 14-е место в АПЛ, не побеждая уже 3 матча
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Сегодня, 24 сентября, состоялась встреча 6-го тура английской Премьер-лиги между лондонским «Челси» и бирмингемской «Астон Виллой». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Джарредом Джиллеттом. Стартовый свисток прозвучал в 16:00 по московскому времени. «Астон Вилла» одержала победу над «Челси» со счётом 1:0.

В первом тайме обе команды не смогли открыть счёт в матче. Во втором тайме, на 58-й минуте, защитник «аристократов» Мало Гюсто получил прямую красную карточку, и вскоре, на 73-й минуте, нападающий «Астон Виллы» Олли Уоткинс смог поразить ворота хозяев, выведя свою команду вперёд. «Челси» пытался отыграться до конца матча, но так и не смог это осуществить.

Таким образом, после результата данного матча «Челси» опустился на 14-е место в турнирной таблице английского чемпионата, набрав лишь пять очков в первых шести матчах турнира. «Астон Вилла» же поднялась на шестую позицию, имея в своём активе 12 очков после шести первых туров чемпионата.

Англия - Премьер-лига . 6-й тур
24 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Челси
Лондон
Окончен
0 : 1
Астон Вилла
Бирмингем
0:1 Уоткинс – 73'    
Удаления: Гюсто – 58' / нет
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