«Реал Сосьедад» без Захаряна обыграл «Хетафе», в игре было забито семь голов

Сегодня, 24 сентября, состоялась встреча 6-го тура испанской Ла Лиги между «Реалом Сосьедад» и «Хетафе». Матч проходил на стадионе «Реале Арена» в Сан-Себастьяне. В качестве главного арбитра встречи выступил Хуан Луис Пулидо Сантана. Стартовый свисток прозвучал в 15:00 мск. Хозяева добились победы со счётом 4:3.

Японский форвард Такефуса Кубо вывел «Реал Соседад» вперёд уже на второй минуте игры. До перерыва гостям удалось забить дважды. Сначала мяч в ворота Алекса Ремиро отправил Карлес Аленья, а на 45+5 минуте с пенальти забил Борха Майораль. Хозяева также получили возможность пробить пенальти, который на 61-й минуте реализовал Микель Оярсабаль. Спустя пять минут Брайс Мендес снова вывел хозяев вперёд. На 88-й минуте четвёртый мяч своей команды забил Оярсабаль. Последний гол был забит на 90+2 минуте нападающим «Хетафе» Хуанми Латасой.

Эта победа позволила «Реалу Сосьедад» набрать девять очков и подняться на седьмую строчку в таблице. «Хетафе» остался с семью очками и идёт на 12-м месте.

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