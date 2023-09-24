«Пари НН» выиграл семь из девяти матчей РПЛ на своём поле под руководством Юрана
Поделиться
«Пари Нижний Новгород» выиграл семь из девяти домашних матчей Российской Премьер-Лиги после назначения Сергея Юрана главным тренером. Это лучший показатель в РПЛ за этот период, сообщает Opta Sports.
Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород», и хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.
Сергей Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» в начале апреля. С того момента «Пари НН» переиграл дома «Крылья Советов» (2:1), «Сочи» (4:0), «Химки» (2:0), «Ахмат» (2:0), «Ростов» (1:0), «Рубин» (2:1) и «Оренбург» (3:1), потеряв очки на своём поле только в матчах с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:2).
Комментарии
- 24 сентября 2023
-
19:46
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:33
-
19:28
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:22
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:10
-
19:09
-
19:07
-
19:05
-
19:04
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:43
-
18:39
-
18:38
Партнерский контент