«Пари НН» выиграл семь из девяти матчей РПЛ на своём поле под руководством Юрана

«Пари Нижний Новгород» выиграл семь из девяти домашних матчей Российской Премьер-Лиги после назначения Сергея Юрана главным тренером. Это лучший показатель в РПЛ за этот период, сообщает Opta Sports.

Напомним, сегодня, 24 сентября, состоялся матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Пари Нижний Новгород» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Нижний Новгород», и хозяева одержали волевую победу со счётом 3:1.

Сергей Юран возглавил «Пари Нижний Новгород» в начале апреля. С того момента «Пари НН» переиграл дома «Крылья Советов» (2:1), «Сочи» (4:0), «Химки» (2:0), «Ахмат» (2:0), «Ростов» (1:0), «Рубин» (2:1) и «Оренбург» (3:1), потеряв очки на своём поле только в матчах с «Уралом» (0:0) и «Зенитом» (0:2).