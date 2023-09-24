Массовая стычка в концовке матча «Зенит» — «Локомотив»: Тикнизян получил красную карточку

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Локомотив» сумел вырвать победу у «Зенита» со счётом 2:1, забив победный гол на последних минутах матча.

После гола Наира Тикнизяна на последних минутах, который стал победным мячом в данной встрече, произошла массовая стычка между игроками обеих команд. В результате потасовки Тикнизян, забивший победный гол, получил вторую жёлтую карточку и покинул поле.

Массовая стычка в концовке матча «Зенит» — «Локомотив» Фото: Скриншот с «Матч Премьер»

Тем не менее, на этом стычка не закончилась — игроки обеих команд продолжили выяснять отношения и после финального свистка.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.