Тренер «Ариса» Шпилевский: Севикян мне очень интересен и в общении понравился

Главный тренер кипрского «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал об интересе клуба к полузащитнику «Пари Нижний Новгород» Эдгару Севикяну.
«Мы услышали, что клуб пока не готов продавать, а если и готов, то за большие деньги. У нас таких денег нет. Пока на паузе. Игрок мне очень интересен и в общении понравился. Мы с ним уже разговаривали? Да, общались.
Заинтересован ли Эдгар играть в Европе и, в частности, на Кипре? В Европе — да. Все видят, как у нас играет Саша Кокорин, который не получил шанса в «Фиорентине». Севикян это видел и чувствовал, что и с ним может такое произойти. Так что посмотрим», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».
22-летний Севикян — воспитанник «Локомотива». В 15 лет футболист попал в академию «Леванте». Летом 2022 года он стал игроком нижегородского клуба «Пари НН». В текущем сезоне Эдгар принял участие в 12 играх, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.
- 24 сентября 2023
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