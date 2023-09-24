Тикнизян похлопал арбитру после получения красной в концовке матча «Зенит» — «Локомотив»

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Встречу обслуживала судейская бригада во главе с арбитром Владимиром Москалёвым (Воронеж). «Локомотив» сумел вырвать победу у «Зенита» со счётом 2:1, забив победный гол на последних минутах матча.

После гола Наира Тикнизяна на последних минутах, который стал победным мячом в данной встрече, произошла массовая стычка между игроками обеих команд. В результате потасовки Тикнизян, забивший победный гол, был удалён. Наир, явно недовольный решением главного арбитра встречи Владимира Москалёва, иронично похлопал после получения второй жёлтой, покидая поле.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.