Наумов: если у «Локомотива» будет настрой как в игре с «Зенитом», он станет чемпионом

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал победу железнодорожников в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», а также рассказал о перспективах команды в борьбе за золото в чемпионате.

«Я говорил, если «Локомотив» будет играть в свою игру от обороны, будут резкие контратаки, то при удачном стечении обстоятельств будет 1:1. Но тут повезло больше! В конце была ошибка зенитовских защитников и Тикнизян забил второй гол. Это сильная игра «Локомотива»! Такую команду мы и ждём. Они показали характер, боевитость, на чём всегда строилась игра «Локомотива». Если будет такой настрой, как в матче с «Зенитом», то «Локомотив» станет чемпионом. К сожалению, тренерскому штабу не удаётся мотивировать футболистов на игры со средним соперником или с более слабым. Поэтому команда выходит равнодушной. А в матче с «Зенитом» у них горели глаза», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, после результата данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.