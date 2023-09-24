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Булыкин: россияне «Локомотива» обыграли состав бразильцев «Зенита» — это дорогого стоит

Булыкин: россияне «Локомотива» обыграли состав бразильцев «Зенита» — это дорогого стоит
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Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин отреагировал на победу «Локомотива» в матче 9-го тура РПЛ с «Зенитом» (2:1).

«Я очень удивлён победой «Локомотива». Сегодня победил тот, кто больше этого хотел! Важнейшая победа для москвичей. Выиграть у чемпиона России у них же дома — это дорогого стоит.

Но самая большая для меня радость — большое количество русских в составе. Легионеров почти нет, по минимуму. А «Зенит» вышел с двумя россиянами в составе и ничего не смог сделать. Эти легионеры ничего не привносят в наш чемпионат. Я за то, чтобы играла наша молодёжь. Сейчас самое время развивать своих ребят. Этот матч доказал — российским футболистам нелюдимо доверять! Это будущее футбола в нашей стране. Сегодня российские футболисты обыграли состав бразильцев», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

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