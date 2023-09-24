Баринов: «Локомотив» не играл в бей‑беги, играли в футбол. Всех болельщиков поздравляю

Капитан московского «Локомотива» Дмитрий Баринов прокомментировал победу своего клуба над «Зенитом» (2:1) в матче 9-го тура РПЛ.
«В перерыве тренер сказал, что надо продолжать играть, не бояться соперника. Мы не играли в бей‑беги, играли в футбол. «Зенит» хорошо играет и сам даёт играть, никакой проблемы нет.
Эпизод с голом? Поймали соперника на перехвате, не сказал бы, что был сумасшедший прессинг, у Макса (Глушенкова. — Прим. «Чемпионата») получилось отобрать мяч, думаю, он в этом моменте перекидывал.
Сегодня мы играли по такой схеме, с которой нечасто играем. Шесть лет не выигрывали здесь, я играл тогда, когда мы выиграли 3:0. Всех болельщиков «Локомотива» поздравляю.
Давайте не будем загадывать на будущее, будем идти от игры к игре. Может получиться, как сегодня с «Зенитом», может — как с «Крыльями», — сказал Баринов в эфире «Матч ТВ».
- 24 сентября 2023
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