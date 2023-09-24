Тренер «Локомотива» Галактионов прокомментировал победу над «Зенитом»

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал победу своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с санкт-петербургским «Зенитом» (2:1).
«Стратегический план сработал. За счёт того, что вначале выпустили два быстрых фланга. Единственный мяч мы пропустили легко. Но и у нас был хороший момент у Баринова, но наши замены перевернули ход матча. Гордимся командой, что на поле действующего чемпиона одержали победу. «Локомотив» давно не брал здесь очки. Гордимся нашими молодыми ребятами», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, после данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.
- 24 сентября 2023
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