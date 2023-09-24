Галактионов — о Дзюбе: много атак сегодня шло через него. Он оправдывал наши ожидания

Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов высказался об игре нападающего клуба Артёма Дзюбы.

«Замена Дзюбы? Есть уровень готовности игрока. Когда он выполняет свои действия хорошо, то играет полный матч. Много атак сегодня шло через него. Он оправдывал наши ожидания. Но в конце мы решили выпустить более свежего Сулейманова», — передаёт слова Галактионова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

Завершился матч 9-го тура Российской Премьер-Лиги между санкт-петербургским «Зенитом» и московским «Локомотивом». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Гости одержали победу со счётом 2:1.

После данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.