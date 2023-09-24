Болельщики «Аякса» сорвали матч с «Фейеноордом», забросав поле петардами

Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейеноордом», который проходил на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, был остановлен на 55-й минуте при счёте 3:0 в пользу гостей. Арбитр увёл команды в подтрибунные помещения после того, как болельщики хозяев забросали поле петардами и файерами.

Первый инцидент случился перед перерывом, когда хозяева уже успели пропустить три мяча. Отличились Игор Пайшао и Сантьяго Хименес, оформивший дубль. На 44-й минуте в штрафной голкипера гостей Тимона Велленройтера приземлился первый фейерверк, и судья матча Сердар Гёзюбююк впервые за вечер прервал матч.

После перерыва игра возобновилась с запозданием и продлилась только 10 минут. Фанаты «Аякса», очевидно, недовольные тем, как протекает «класико», усыпали газон файерами. После консультации с представителями Эредивизии, полиции и обоих клубов было принято решение окончательно остановить матч. Когда он будет доигран, пока неизвестно.

«Аякс» набрал четыре очка в четырёх матчах и расположился на 13-м месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов. В активе «Фейеноорда» 11 очков, команда занимает четвёртое место в таблице. Лидирует в чемпионате ПСВ с максимальным показателем (15 очков в пяти матчах).