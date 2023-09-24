Болельщики «Аякса» сорвали матч с «Фейеноордом», забросав поле петардами

Матч 6-го тура чемпионата Нидерландов между «Аяксом» и «Фейеноордом», который проходил на стадионе «Йохан Круифф Арена» в Амстердаме, был остановлен на 55-й минуте при счёте 3:0 в пользу гостей. Арбитр увёл команды в подтрибунные помещения после того, как болельщики хозяев забросали поле петардами и файерами.
Первый инцидент случился перед перерывом, когда хозяева уже успели пропустить три мяча. Отличились Игор Пайшао и Сантьяго Хименес, оформивший дубль. На 44-й минуте в штрафной голкипера гостей Тимона Велленройтера приземлился первый фейерверк, и судья матча Сердар Гёзюбююк впервые за вечер прервал матч.
После перерыва игра возобновилась с запозданием и продлилась только 10 минут. Фанаты «Аякса», очевидно, недовольные тем, как протекает «класико», усыпали газон файерами. После консультации с представителями Эредивизии, полиции и обоих клубов было принято решение окончательно остановить матч. Когда он будет доигран, пока неизвестно.
«Аякс» набрал четыре очка в четырёх матчах и расположился на 13-м месте турнирной таблицы чемпионата Нидерландов. В активе «Фейеноорда» 11 очков, команда занимает четвёртое место в таблице. Лидирует в чемпионате ПСВ с максимальным показателем (15 очков в пяти матчах).
- 24 сентября 2023
-
19:46
-
19:46
-
19:45
-
19:43
-
19:42
-
19:40
-
19:38
-
19:38
-
19:33
-
19:28
-
19:27
-
19:25
-
19:22
-
19:22
-
19:18
-
19:17
-
19:15
-
19:15
-
19:14
-
19:10
-
19:10
-
19:09
-
19:07
-
19:05
-
19:04
-
19:04
-
19:01
-
19:00
-
18:59
-
18:55
-
18:53
-
18:45
-
18:43
-
18:39
-
18:38