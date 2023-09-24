Защитник «Локо» Морозов: выиграли у «Зенита» по делу. Такие матчи дают огромный заряд

Футболист «Локомотива» Евгений Морозов прокомментировал исход матча с «Зенитом» (2:1).
«Хорошие эмоции, все очень рады этой победе. Тем более мы уступали в счёте, но сумели не только отыграться, но и забить победный мяч. Хотя надо сказать, что и в первом тайме при 0:1 у нас были отличные моменты, определённое преимущество. Считаю, что мы выиграли по делу. Терпели, гнули свою линию, проявили характер и вырвали победу. Такие матчи очень важны. Они дают большой эмоциональный заряд, радуют болельщиков, которым мы благодарны за поддержку.
Тяжело ли было против атаки «Зенита»? Конечно, у них классная атака. И индивидуально нападающие сильные, и командные взаимодействия хорошо отлажены, но в целом мы справились и одержали заслуженную победу», — сказал Морозов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
- 24 сентября 2023
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