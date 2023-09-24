Сергей Семак прокомментировал поражение «Зенита» в матче с «Локомотивом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о поражении своей команды в матче 9-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (1:2).
«Игра разбилась на отрезки. Начали неплохо, дальше отдали инициативу, много позволяли соперникам. Второй тайм был лучше, но нам не хватало последней передачи, чтобы забить второй мяч. А в завершении ошиблись, пропустили. Такие матчи бывают. В этом сезоне их становится очень много. Будем работать, готовиться к следующему матчу. Поражение неприятное», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.
Напомним, после данного матча «Зенит» остался на третьем месте в таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 17 очков за девять матчей. «Локомотив» же смог улучшить своё положение в таблице — железнодорожники теперь занимают шестую строчку, заработав 16 очков.
- 24 сентября 2023
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