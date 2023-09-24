«Краснодар» — «Урал»: Кади открыл счёт, хозяева повели

В эти минуты проходит встреча 9-го тура Российской Премьер-Лиги между «Краснодаром» и екатеринбургским «Уралом». Матч принимает стадион «ФК Краснодар». Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Виталием Мешковым из Дмитрова. Стартовый свисток прозвучал в 19:00 мск.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 54-й минуте бразильский полузащитник «Краснодара» Кади Боржес при помощи рикошета от защитника соперника открыл счёт.
В прошлом сезоне РПЛ команды встречались дважды. В первом круге «Краснодар» одержал победу со счётом 3:1, а матч второго круга завершился с ничейным счётом — 1:1.
В данный момент краснодарцы делят первое место турнирной таблицы чемпионата России с самарскими «Крыльями Советов». У этих двух клубов по 18 очков. «Урал» находится на шестой позиции, набрав 14 очков в восьми играх.
- 24 сентября 2023
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